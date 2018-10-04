ما أجمل صغار السرقاط في سيدني!

انضم إلى سيدني خمسة من صغار حيوان السرقاط (الميركات)، والواحد منهم بحجم كف يد إنسان.

لم يحدد بعد جنس الصغار من فصيلة السموريات ولم يطلق عليهم البشر أسماء، وإن كانت تسمية نوعهم تعني باللغة السواحلية "قط الصخور"، وإن كان لا علاقة للميركات بالقطط!