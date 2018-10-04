ما أجمل صغار السرقاط في سيدني!

انضم إلى سيدني خمسة من صغار حيوان السرقاط (الميركات)، والواحد منهم بحجم كف يد إنسان.
لم يحدد بعد جنس الصغار من فصيلة السموريات ولم يطلق عليهم البشر أسماء، وإن كانت تسمية نوعهم تعني باللغة السواحلية "قط الصخور"، وإن كان لا علاقة للميركات بالقطط!
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
انضم إلى سيدني خمسة من صغار حيوان السرقاط (الميركات)، والواحد منهم بحجم كف يد إنسان.
لم يحدد بعد جنس الصغار من فصيلة السموريات ولم يطلق عليهم البشر أسماء، وإن كانت تسمية نوعهم تعني باللغة السواحلية "قط الصخور"، وإن كان لا علاقة للميركات بالقطط!