تعرف على من سيقوم بأول رحلته سياحية إلى القمر؟

كشفت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك النقاب عن هوية أول شخص يذهب في رحلة سياحية خاصة حول القمر.

وقال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، 42 عاما: "اخترت الذهاب إلى القمر".

وستكون الرحلة، المقرر انطلاقها عام 2023، أول زيارة للقمر من قبل إنسان منذ هبوط سفينة الفضاء "أبولو 17" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا على القمر في عام 1972.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء عن تفاصيل هذه الرحلة في مقر الشركة بمدينة هوثورن بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن هذه الرحلة تمثل "خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص العاديين الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء".