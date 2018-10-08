الزبد الذي يقضي على الحياة المائية في الأنهار
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الزبد الذي يقضي على الحياة المائية في الأنهار

  • 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تحتوي على الكثير من الملوثات خاصة تلك المصنوعة من الفوسفات تتسببفي تكوين زبد سام يقضي على الحياة في الأنهار.

ويجب منع المنظفات التي تحتوي علي الفوسفات مثلما فعلت كندا حتى تتمكن الحكومات من حماية المجاري المائية.

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