الزبد الذي يقضي على الحياة المائية في الأنهار

مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تحتوي على الكثير من الملوثات خاصة تلك المصنوعة من الفوسفات تتسببفي تكوين زبد سام يقضي على الحياة في الأنهار.
ويجب منع المنظفات التي تحتوي علي الفوسفات مثلما فعلت كندا حتى تتمكن الحكومات من حماية المجاري المائية.
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مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تحتوي على الكثير من الملوثات خاصة تلك المصنوعة من الفوسفات تتسببفي تكوين زبد سام يقضي على الحياة في الأنهار.
ويجب منع المنظفات التي تحتوي علي الفوسفات مثلما فعلت كندا حتى تتمكن الحكومات من حماية المجاري المائية.