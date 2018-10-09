خاشقجي لبي بي سي: لا أظن أن بإمكاني العودة إلى بلدي

قال الصحفي السعودي جمال خاشقجي لصحفي من بي بي سي، إنه لا يعتقد أنه سيعود قريبا إلى المملكة العربية السعودية.

وقال خاشقجي، قبيل مقابلة مع راديو بي بي سي الخدمة العالمية، إن صحيفة واشنطن بوست توفر له مساحة حرة للكتابة والتعبير عن رأيه وهو أمر يفتقده في بلده السعودية.

وأضاف أنه لا يسمي نفسه معارضا للحكومة السعودية.

وهذا نص حديث خاشقجي مع بي بي سي، قبل اختفائه بنحو أسبوع في مدينة إسطنبول التركية:

-أجد نفسي أسافر بكثرة وأنا أتنقل بين إسطنبول والعاصمة الأمريكية واشنطن

صحفي بي بي سي: متى تظن أن بإمكانك الرجوع إلى بلدك مرة أخرى؟

-لا أظن أن بإمكاني العودة إلى بلدي

صحفي بي بي سي: هل يراودك شعور بين فترة وأخرى أو تجس النبض؟

-عندما أسمع بخبر اعتقال صديق لم يفعل شيئا يوجب اعتقاله

فإن ذلك يجعلني أشعر بعدم الرغبة في العودة

أنا أتحدث...أما ذلك الصديق فلم يكن يتحدث

ربما كان يتحدث منتقدا أمرا خلال دعوة على العشاء

هذا ما أصبحنا عليه في السعودية ولم نعتد على ذلك

صحفي بي بي سي: فهل يتجسس الناس على بعضهم البعض؟

-تقول إنه يمكن أن تذهب إلى دعوة عشاء وتقول شيئا قد يساء فهمه

نعم... يتساءل الناس لما تم اعتقال فلان أو فلان؟

مؤخرا، اعتقلت السلطات كاتبا اقتصاديا له عمود صحفي وهو مقرب من البلاط الملكي

وهذا أرعب الكثير من الناس فنحن نتحدث عن شخص قريب من الحكومة

ولا أريد حتى استخدام وصف منشق

من اعتقلوا لم يكونوا حتى منشقين

كان لهم عقل مستقل

وحتى الآن لا أسمي نفسي معارضا

دائما أقول إنني كاتب وأريد بيئة حرة لأكتب وأعبر عن رأيي

وهذا ما أفعله في صحيفة واشنطن بوست حيث يوفرون لي مساحة لأكتب بحرية

وأتمنى أن تكون لدي تلك المساحة في بلدي

صحفي بي بي سي: هل ستكون السعودية بلدا أفضل لو توفرت فيها حرية التعبير؟

-نعم، لأننا نمر بمرحلة تحول جادة ستمس بكل مواطن سعودي وتأثر عليه

وكما قال أحد ملوك إنجلترا: ما يؤثر على الناس يجب أن يناقشه الناس

هذا التحول الجاد الذي يحدث لا يناقش

ويفاجئنا الأمير كل أسبوعين أو شهرين بمشروع ضخم يكلف المليارات

ولم يناقش في البرلمان أو في الصحف

والشعب يصفقون ويهللون ويقولون نريد المزيد من ذلك

والأمور لا تسير بتلك الطريقة