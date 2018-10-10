مقيدون بالسلاسل في أقفاص بسبب أمراضهم العقلية

تنفق الدول ذات الدخل القليل ما معدله 0.5 % من ميزانياتها المخصصة للقطاع الصحي، على علاج الأمراض العقلية، وذلك حسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وفي غانا، يعني ذلك وجود طبيب نفسي واحد لكل 1.2 مليون شخص.

ويلجأ كثير ممن يعانون من الأمراض العقلية إلى ما يعرف بمخيمات الصلاة والعلاج التقليدي بحثا عن المساعدة.

وعلى الرغم من الحظر الحكومي، فإن كثيرا من المؤسسات تستخدم السلاسل لتكبيل النزلاء فيها من المرضى.

ووجد تحقيق لبي بي سي، أن أحد تلك المخيمات يوضع المرضى في أقفاص.

تقرير: سولي لانسا

انتاج: آني دونكانسون

تصوير: كريستيان باركنسن