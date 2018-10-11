الحصول على الجنسية على ارتفاع 300 متر

أجرت الحكومة الكندية مؤخرا مراسم منح الجنسية لستة أشخاص فوق مبنى شهير يعرف باسم إدج ووك على ارتفاع 300 متر.
وربط الأسخاص الستة بسلالسل لحمايتهم.
غرد وزير الهجرة الذي شهد المراسم عقبها بأن "السماء هي الحدود" .
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أجرت الحكومة الكندية مؤخرا مراسم منح الجنسية لستة أشخاص فوق مبنى شهير يعرف باسم إدج ووك على ارتفاع 300 متر.
وربط الأسخاص الستة بسلالسل لحمايتهم.
غرد وزير الهجرة الذي شهد المراسم عقبها بأن "السماء هي الحدود" .