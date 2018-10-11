الحصول على الجنسية على ارتفاع 300 متر
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الحصول على الجنسية على ارتفاع 300 متر

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

أجرت الحكومة الكندية مؤخرا مراسم منح الجنسية لستة أشخاص فوق مبنى شهير يعرف باسم إدج ووك على ارتفاع 300 متر.

وربط الأسخاص الستة بسلالسل لحمايتهم.

غرد وزير الهجرة الذي شهد المراسم عقبها بأن "السماء هي الحدود" .

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