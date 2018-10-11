"عرفت حجم المأساة عندما تحسست وجهي"

فقدت كاتي وجهها بعدما أطلقت النار على نفسها عقب صدمة عاطفية وهي بعد في الـ18 من عمرها.

وبعد عملية جراحية استمرت يوما ونصف حصلت على وجه جديد.

تقول كاتي إن قرار إجراء عملية زراعة وجه جديد لم يكن سهلا إذ كان يعني وفاة شخص ما.