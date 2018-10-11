"عرفت حجم المأساة عندما تحسست وجهي"
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"عرفت حجم المأساة عندما تحسست وجهي"

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

فقدت كاتي وجهها بعدما أطلقت النار على نفسها عقب صدمة عاطفية وهي بعد في الـ18 من عمرها.

وبعد عملية جراحية استمرت يوما ونصف حصلت على وجه جديد.

تقول كاتي إن قرار إجراء عملية زراعة وجه جديد لم يكن سهلا إذ كان يعني وفاة شخص ما.

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