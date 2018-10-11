ترامب: الناس رأوا خاشقجي يدخل ولم يخرج
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ترامب: الناس رأوا خاشقجي يدخل ولم يخرج

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيئة ومحزنة ولا يعجبه ما يسمع.

وقال ترامب إنه لا يمكن السماح بحدوث هذا الامر سواء لصحفي أو لغيره...وإن الناس رأوه يدخل ولم يخرج.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة طلبت معلومات أكثر حول اختفاء خاشقجي.

وكان جمال خاشقجي قد دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول لاستخراج أوراق رسمية، ولكنه لم يخرج منها منذ ذلك الحين، حسب قول خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت تنتظره خارج القنصلية.

أما السلطات السعودية فتقول إن خاشقجي خرج من القنصلية.

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