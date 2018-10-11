ترامب: الناس رأوا خاشقجي يدخل ولم يخرج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيئة ومحزنة ولا يعجبه ما يسمع.

وقال ترامب إنه لا يمكن السماح بحدوث هذا الامر سواء لصحفي أو لغيره...وإن الناس رأوه يدخل ولم يخرج.

وأضاف الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة طلبت معلومات أكثر حول اختفاء خاشقجي.

وكان جمال خاشقجي قد دخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول لاستخراج أوراق رسمية، ولكنه لم يخرج منها منذ ذلك الحين، حسب قول خطيبته التركية خديجة جنكيز التي كانت تنتظره خارج القنصلية.

أما السلطات السعودية فتقول إن خاشقجي خرج من القنصلية.