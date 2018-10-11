بالصور: مايكل ثالث أقوى عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة

  • 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

الإعصار مايكل، ثالث أقوى عاصفة تضرب الولايات المتحدة في تاريخها، يواصل اجتياحه الساحل الجنوب شرقي للبلاد.

  • الإعصار مايكل EPA

    الإعصار مايكل بينما يجتاح ولاية فلوريدا الامريكية

  • الإعصار مايكل EPA

    الإعصار مايكل تسبب في هطول أمطار غزيرة في فلوريدا

  • الإعصار مايكل بالأقمار الصناعية AFP

    صورة تم التقاطها بالأقمار الصناعية عند اقتراب الإعصار مايكل من ساحل الخليج الأمريكي

  • الإعصار مايكل Getty Images

    صنف الإعصار من الدرجة الرابعة في فلوريدا

  • مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغوه في البيت الأبيض بآخر تطورات الإعصار Reuters

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمع إلى إفادة مساعديه حول تطورات الإعصار

  • الإعصار مايكل Getty Images

    تسبب الإعصار مايكل في انهيارات أرضية وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له الأربعاء 250 كيلومترا في الساعة في منطقة بانهاندل شمال غربي الولاية.

  • الإعصار مايكل Getty Images

    تسبب الإعصار الذي وصف بأنه "عاصفة قادمة من الجحيم" في مصرع شخصين على الأقل

  • الإعصار مايكل Getty Images

    تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء وسقوط الاشجار وترك قرابة 500 ألف شخص دون كهرباء في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا، حسبما ذكرت خدمات الطواريء.

  • الإعصار مايكل Reuters

    فاجأت كثافة الإعصار الكثيرين بسبب تطوره السريع رغم هدوئه لاحقا

  • الإعصار مايكل Getty Images

    سيستمر إغلاق المدارس ومكاتب ولاية فلوريدا في تلك المناطق طوال الأسبوع.

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