بالصور: مايكل ثالث أقوى عاصفة في تاريخ الولايات المتحدة
الإعصار مايكل، ثالث أقوى عاصفة تضرب الولايات المتحدة في تاريخها، يواصل اجتياحه الساحل الجنوب شرقي للبلاد.
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EPA
الإعصار مايكل بينما يجتاح ولاية فلوريدا الامريكية
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EPA
الإعصار مايكل تسبب في هطول أمطار غزيرة في فلوريدا
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AFP
صورة تم التقاطها بالأقمار الصناعية عند اقتراب الإعصار مايكل من ساحل الخليج الأمريكي
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Getty Images
صنف الإعصار من الدرجة الرابعة في فلوريدا
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Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمع إلى إفادة مساعديه حول تطورات الإعصار
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Getty Images
تسبب الإعصار مايكل في انهيارات أرضية وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له الأربعاء 250 كيلومترا في الساعة في منطقة بانهاندل شمال غربي الولاية.
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Getty Images
تسبب الإعصار الذي وصف بأنه "عاصفة قادمة من الجحيم" في مصرع شخصين على الأقل
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Getty Images
تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء وسقوط الاشجار وترك قرابة 500 ألف شخص دون كهرباء في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا، حسبما ذكرت خدمات الطواريء.
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Reuters
فاجأت كثافة الإعصار الكثيرين بسبب تطوره السريع رغم هدوئه لاحقا
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Getty Images
سيستمر إغلاق المدارس ومكاتب ولاية فلوريدا في تلك المناطق طوال الأسبوع.
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