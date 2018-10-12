مسؤول في بلدية القدس لبي بي سي
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تحقيق: من الذي يبيع منازل الفلسطينيين لليهود في القدس؟

  • 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

قال مسؤول في بلدية القدس لبي بي سي إنه سيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة في القدس الشرقية لممتلكات بيعت من قبل فلسطينيين ليهود.

يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن بدء التحقيق بملابسات بيع أحد أهم العقارات في قلب الحي الإسلامي، إذ يتعرض صاحب المنزل وهو من عائلة جودة الحسيني ورجل أعمال فلسطيني مقرب من السلطة لاتهامات بتسريب العقار .

يذكر ان السلطة الفلسطينية تطالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين بينما تسارع الحكومة الاسرائيلية بتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان فيها عن طريق شراء ممتلكات خاصة في القدس القديمة والمناطق المجاورة للمسجد الاقصى.

تقرير نوال أسعد.

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