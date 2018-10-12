قال مسؤول في بلدية القدس لبي بي سي إنه سيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة في القدس الشرقية لممتلكات بيعت من قبل فلسطينيين ليهود.

يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن بدء التحقيق بملابسات بيع أحد أهم العقارات في قلب الحي الإسلامي، إذ يتعرض صاحب المنزل وهو من عائلة جودة الحسيني ورجل أعمال فلسطيني مقرب من السلطة لاتهامات بتسريب العقار .

يذكر ان السلطة الفلسطينية تطالب بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين بينما تسارع الحكومة الاسرائيلية بتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان فيها عن طريق شراء ممتلكات خاصة في القدس القديمة والمناطق المجاورة للمسجد الاقصى.

تقرير نوال أسعد.