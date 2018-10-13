ترامب يتوعد السعودية بعقاب شديد إذا ثبت أنها قتلت خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "عقابا شديدا" ينتظر السعودية إذا ثبت أنها قتلت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصليتها في اسطنبول.

وجاء تهديد ترامب في مقابلة تلفزيونية لبرنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي اس الأمريكية.

وكان خاشقجي، الذي عرف بانتقاد سياسة الحكومة السعودية، قد اختفى في الثاني من أكتوبر/تشرين أول الجاري بعد زيارته القنصلية السعودية في إسطنبول.

وتقول السعودية إن اتهامها بإصدار تعليمات بقتله "أكاذيب لا أساس لها".

ولكن ترامب أوضح أنه لا يريد اتخاذ خطوات قد تضر بتوفير وظائف للأمريكيين إذا منعت صفقات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية.