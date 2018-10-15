"أنا أيضا" مصريات يتحدثن عن تجاربهن مع التحرش الجنسي
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مصريات يتحدثن عن التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن

  • 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

سيدات مصريات يتحدثن في الذكرى الأولى لحملة Me too أو “أنا أيضا” التي بدأتها مجموعة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي،عن تجاربهن مع التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن.

تقرير: سارة أبوبكر

رسومات: إسماعيل منير

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