مصريات يتحدثن عن التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن

سيدات مصريات يتحدثن في الذكرى الأولى لحملة Me too أو “أنا أيضا” التي بدأتها مجموعة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي،عن تجاربهن مع التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن.

تقرير: سارة أبوبكر

رسومات: إسماعيل منير