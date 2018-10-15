مصريات يتحدثن عن التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن

سيدات مصريات يتحدثن في الذكرى الأولى لحملة Me too أو “أنا أيضا” التي بدأتها مجموعة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي،عن تجاربهن مع التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن.
تقرير: سارة أبوبكر
رسومات: إسماعيل منير
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
سيدات مصريات يتحدثن في الذكرى الأولى لحملة Me too أو “أنا أيضا” التي بدأتها مجموعة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي،عن تجاربهن مع التحرش الجنسي وأثره النفسي عليهن.
تقرير: سارة أبوبكر
رسومات: إسماعيل منير