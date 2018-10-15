اختفاء خاشقجي: هل تأثرت البورصة السعودية؟

بينما يتزايد الضغط على السعودية من أجل تقديم تفسير لاختفاء الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي، قررت شخصيات كبيرة في مجال الأعمال عدم حضور مؤتمر استثمار كبير من المقرر عقده في الرياض أواخر هذا الشهر.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمصرف جي بي مورغان، وبيل فورد، رئيس شركة فورد لصناعة السيارات، إنهما لن يحضرا المؤتمر بسبب الشكوك التي تحوم حول الحكومة السعودية.

وتدرس بريطانيا والولايات المتحدة أيضا فكرة مقاطعة المؤتمر، بحسب ما علمته بي بي سي.

ومن المقرر عقد المؤتمر - الذي أطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" - في الفترة ما بين 23 و25 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد ارتفعت عقود النفط الآجلة الاثنين خشية نقص الإمدادات، بينما انخفضت الأحد مؤشرات البورصة بشدة في السعودية.

تقرير فراس الخطيب.