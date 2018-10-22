فيديو يُظهر من يبدو أنه "عميل سعودي بثياب خاشقجي"

تداولت وسائل إعلام مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة تظهر أحد أعضاء الفريق السعودي المتهم بقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول يخرج من القنصلية مرتديا ملابس خاشقجي بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤول أمني تركي.

وقالت الشبكة إنها حصلت بشكل حصري على الفيديو من التحقيقات التركية الرسمية في القضية.

وأضافت الشبكة أن الرجل غادر القنصلية من الباب الخلفي مرتديا ملابس خاشقجي ولحية مستعارة ونظارة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول تركي قوله إن الرجل هو مصطفى المدني ويبلغ من العمر 57 عاما وأحضر إلى تركيا ليبدو أنه خاشقجي.