فيديو يُظهر من يبدو أنه "عميل سعودي بثياب خاشقجي"
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فيديو يُظهر من يبدو أنه "عميل سعودي بثياب خاشقجي"

  • 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

تداولت وسائل إعلام مقاطع مصورة التقطتها كاميرات المراقبة تظهر أحد أعضاء الفريق السعودي المتهم بقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول يخرج من القنصلية مرتديا ملابس خاشقجي بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسؤول أمني تركي.

وقالت الشبكة إنها حصلت بشكل حصري على الفيديو من التحقيقات التركية الرسمية في القضية.

وأضافت الشبكة أن الرجل غادر القنصلية من الباب الخلفي مرتديا ملابس خاشقجي ولحية مستعارة ونظارة.

ونقلت الشبكة عن مسؤول تركي قوله إن الرجل هو مصطفى المدني ويبلغ من العمر 57 عاما وأحضر إلى تركيا ليبدو أنه خاشقجي.

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