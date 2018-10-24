وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنها "أسوأ عملية تستر على الإطلاق".

وفي إشارة إلى مؤامرة قتل خاشقجي، قال ترامب: "كان لديهم مفهوم بالغ السوء. وتم التنفيذ بطريقة رديئة وكان التستر هو الأسوأ في تاريخ عمليات التستر".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستلغي جميع تأشيرات السفر لدخول الولايات المتحدة لجميع المتورطين بقتل خاشقجي.

وكانت الرياض اتهمت "عنصر مارقة" بقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري بالرغم من أنها كانت تؤكد في ا لسابق بأنه "غادر القنصلية سليماً".