محمد بن سلمان: ما حدث مؤلم لجميع السعوديين

تعهد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمعاقبة "كل الضالعين" في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تركيا.

وقال في حديث جلسة مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض إن "الجريمة كانت مؤلمة لكل السعوديين ولكل إنسان في العالم"، ووصفها بأنها حادث بشع لا يمكن تبريره.

وأضاف أن "المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن المسؤولين عن الجريمة سيلقون العقاب الرادع وأن العدالة ستسود في النهاية".

وأوضح ولي العهد السعودي أن بلاده تنسق مع تركيا للوصول إلى نتائج بشأن الحادث، مشددا على أن العلاقات مع تركيا مميزة ولن يكون هناك أي شرخ بينها والسعودية.

وأشار بن سلمان إلى أنه آن الأوان لإعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني في بلاده.