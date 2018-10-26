استمرار البحث عن ضحايا سيول الأردن

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بترا، بارتفاع حصيلة وفيات السيول في منطقة البحر الميت إلى 20 حالة وفاة و35 مصابا، وما يزال البحث جاريا عن مفقودين آخرين جرفتهم السيول .

ومعظم هؤلاء من الطلبة جرفت السيول حافلة مدرسية كانوا يستلقونها، وكانت الحافلة تقل 37 طالبا وسبعة من أعضاء هيئة التدريس في رحلة إلى منطقة المياه الساخنة/الزارة.

وبدأت السلطات عملية إنقاذ واسعة، بينما ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن فرق الإنقاذ عثرت على 34 ناجيا حتى الآن.

وتشير تقارير إلى أن بعض الناجين في حالة حرجة.

وبين القتلى والمصابين أفراد عائلات كانوا يتنزهون في المنطقة.