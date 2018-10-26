الاحتفال بذكرى خروج بني إسرائيل من مصر
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الاحتفال بذكرى خروج بني إسرائيل من مصر

  • 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

أدى أبناء الطائفة السامرية طقوس الحج على قمة جبل جرزيم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إيذانا ببدء أول ايام عيد العرش اليهودي.

ويحتفل السامريون بالمناسبة إحياء لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر، وإنقاذهم من عبودية فرعون. ويستمر العيد سبعة أيام.

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