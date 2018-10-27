لماذا يأخذ الإندونيسيون أكواب البلاستيك معهم إلى الحافلات؟

إذا أردت السفر في الحافلة في مدينة سورابايا الإندونيسية، فأنت بحاجة فقط إلى أكواب وحاويات بلاستيكية.
ويمكن استبدال قطع البلاستيك تلك بتذكرة ركوب الحافلة.
وتخطط المدينة للتخلص من المنتجات البلاستيكية بحلول عام 2020
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
إذا أردت السفر في الحافلة في مدينة سورابايا الإندونيسية، فأنت بحاجة فقط إلى أكواب وحاويات بلاستيكية.
ويمكن استبدال قطع البلاستيك تلك بتذكرة ركوب الحافلة.
وتخطط المدينة للتخلص من المنتجات البلاستيكية بحلول عام 2020