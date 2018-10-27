لماذا يأخذ الإندونيسيون أكواب البلاستيك معهم إلى الحافلات؟
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لماذا يأخذ الإندونيسيون أكواب البلاستيك معهم إلى الحافلات؟

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

إذا أردت السفر في الحافلة في مدينة سورابايا الإندونيسية، فأنت بحاجة فقط إلى أكواب وحاويات بلاستيكية.

ويمكن استبدال قطع البلاستيك تلك بتذكرة ركوب الحافلة.

وتخطط المدينة للتخلص من المنتجات البلاستيكية بحلول عام 2020

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