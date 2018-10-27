لماذا نغير توقيت الساعة في بداية الشتاء؟
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لماذا نغير توقيت الساعة في بداية الشتاء؟

  • 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

كثير من البلدان تغير توقيت الساعة عند بدء فصل الصيف والشتاء.

ولكن ما السبب وراء ذلك؟