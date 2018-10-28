بالفيديو: تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي خارج الملعب
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بالفيديو: تحطم طائرة مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي

  • 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

تحطمت مروحية يملكها صاحب نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في موقف سيارات خارج أرض الملعب بعد وقت قصير من إقلاعها بعد انتهاء إحدى المباريات.

ولم يصدر تأكيد رسمي بشأن مصير رجل الأعمال التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا ولكن مصدرا مقربا من العائلة قال لبي بي سي إن مالك النادي كان على متن المروحية.

وكان ليستر سيتي يلعب أمام فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم على ملعب كينغ باور.

وأظهرت صور لموقع الحادث ألسنة لهب هائلة تتصاعد من موقف السيارات وذلك على الرغم من إطفائها لاحقا، حسبما ذكرت تقارير.