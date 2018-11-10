أمطار غزيرة وسيول تضرب الأردن مجددا

قتل 12 شخصا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت بعض مناطق الأردن ومن بينها مدينة البتراء التاريخية السياحية حيث أجلي نحو 4 آلاف سائح.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة الشرق الأوسط بفيضانات وسيول في المملكة العربية السعودية والكويت التي تقدم وزير الأشغال العامة باستقالته فيها.

وواصلت فرق الإنقاذ وطائرات مروحية البحث عن خمسة أشخاص جرفت السيول سيارتهم في منطقة مأدبا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الأردنية، عمان.

وأعلنت السلطات الأردنية حالة الطوارئ في ميناء العقبة جراء تواصل هطول أمطار غزيرة.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من مقتل 21 شخصا، معظمهم من الأطفال، بعد أن جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت.