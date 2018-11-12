طوابير طويلة لسيارات تريد العبور إلى سوريا

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، عن عودة مئات اللاجئين السوريين الى بلادهم من الدول المجاورة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت في 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.

وكان قد افتتح العمل في معبر جابر/نصيب على الحدود بين الأردن وسوريا في الخامس عشر من الشهر الماضي.

ويشهد المعبر حركة نشطة رغم ان ساعات العمل محدودة بسبب ضعف البنية التحتية منذ اغلاق المعبر قبل ثلاثة اعوام.

تقرير عصام عكرماوي