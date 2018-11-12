بالفيديو: لقطات جوية لعملية عسكرية إسرائيلية داخل غزة

قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات إسرائيلية اغتالت قيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في عملية أسفرت عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي وإصابة جنديين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار" مضيفا أنه لم يتم اختطاف أي جندي خلال العملية.

وجاء في بيان لحماس أن "قوات إسرائيلية نجحت في التسلل في سيارة مدنية إلى خان يونس وقامت باغتيال القيادي في كتائب القسام نور بركة".

وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة جنديين آخرين خلال الاشتباكات التي وقعت شرقي غزة.