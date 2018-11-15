السعودية: اتهام 11 شخصا في قضية قتل خاشقجي

وجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين مع المطالبة بإعدام من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص و"إيقاع العقوبات الشرعية" على البقية.

وقد كشفت النيابة العامة، الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبولوجهت النيابة العامة السعودية تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن دعوى جزائية أقيمت بحق المتهمين مع المطالبة بإعدام من أمر وشارك في تنفيذ الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص و"إيقاع العقوبات الشرعية" على البقية.

وقد كشفت النيابة العامة، الخميس، عن نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.