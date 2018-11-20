جائزة أفضل لاعب أفريقي 2018: كاليدو كوليبالي

أعلنت بي بي سي القائمة النهائية في مسابقة اختيار أفضل لاعب أفريقي لعام 2018.

وتضم القائمة النهائية خمسة أسماء من بينهم لاعب كرة القدم السينيغالي كاليدو كوليبالي.

لعب المدافع كوليبالي البالغ من العمر 27 دورا بارزا في الصراع بين ناديه نابولي ويوفنتوس للفوز ببطولة الدوري الإيطالي، وتمكن من تسجيل هدف الفوز في مرمى النادي التوريني في احدى المباريات التي تواجها فيها. ولعب كوليبالي لمدة 270 دقيقة في صفوف منتخب بلاده السنغال في نهائيات كأس العالم.

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