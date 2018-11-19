جائزة أفضل لاعب أفريقي 2018: المغربي مهدي بن عطية

أعلنت بي بي سي القائمة النهائية في مسابقة اختيار أفضل لاعب أفريقي لعام 2018.

وتضم القائمة النهائية خمسة أسماء من بينهم لاعب كرة القدم المغربي مهدي بن عطية.

تطور أداء كابتن المنتخب المغربي بن عطية البالغ من العمر 31 عاما بحيث أصبح واحدا من أفضل المدافعين في أوروبا في السنوات الأخيرة، ولعب في صفوف أكبر وأعرق النوادي في القارة العجوز.

ولكن الفضل في ادراج اسمه في القائمة النهائية للفوز بلقب بي بي سي لأفضل لاعب من القارة الإفريقية للمرة الأولى في عام 2018 يعود إلى الدور الذي لعبه في قلب خط دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي هذا العام.

ووصفه رفيقه في يوفنتوس، النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بأنه "لاعب متميز."

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