جائزة أفضل لاعب أفريقي 2018: ساديو ماني أحد مرشحي بي بي سي

لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني هو أحد خمسة لاعبين رشحتهم بي بي سي لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام.

لعب مهاجم ليفربول مانيه البالغ من العمر 26 عاما كامل زمن كل المباريات التي خاضها المنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم، إذ قاد المنتخب في مباراتين وسجل هدفا في مرمى اليابان. وكان الهداف الثاني في بطولة دوري الأبطال في الموسم الماضي، إذ سجل 10 أهداف لليفربول منها هدف سجله في مرمى ريال مدريد في نهائي تلك المسابقة.

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