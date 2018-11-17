حتى الكيلوغرام .....يتغير

قرر العلماء تغيير طريقة قياس الكيلوغرام، ويعرف الكيلوغرام حاليا بأنه كتلة اسطوانية مصنوعة من سبيكة البلاتين والإيريديوم في إناء مفرغ من الهواء، وهو محفوظ في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا منذ عام 1889.

وسوف يحل محله جهاز يطلق عليه توازن كيبل، الذي يستخدم لقياس كتلة الجسم باستخدام القوة الكهرومغناطيسية ،ومن قياس هذه المؤشرات الثلاثة (سرعة الملف، والتيار والجهد) يمكن احتساب ثابت بلانك، الذي يتناسب مع كمية الطاقة الكهرومغناطيسية اللازمة لتحقيق توازن الكتلة. بهذه الطريقة نحصل على معيار كهرومغناطيسي.