جائزة أفضل لاعب أفريقي 2018: توماس بارتي أحد مرشحي بي بي سي

لاعب كرة القدم الغاني ولاعب نادي أتلتيكو مدريد الاسباني توماس بارتي هو أحد خمسة لاعبين رشحتهم بي بي سي لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام.

تمكن بارتي الغاني البالغ من العمر 25 عاما من فرض نفسه كلاعب خط أول في تشكيلة فريق نادي أتليتيكو مدريد الذي يديره دييغو سيميوني، يما في ذلك مشاركته (كاحتياط) في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي تفوق فيها أتليتيكو على فريق مرسيليا الفرنسي. وسجل بارتي اهدافا في المباراتين الوديتين اللتين واجه فيهما المنتخب الغاني كلا من اليابان وآيسلندا.

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