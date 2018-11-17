فتوى بتحريم لعبة ”Pubg” في إقليم كردستان
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فتوى بتحريم لعبة "البوبجي" في كردستان العراق

  • 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

"البوبجي" أو "ساحات معارك اللاعبين المجهولين" هي أكثر لعبة مبيعا على مستوى العالم.

قررت لجنة الفتوى في السليمانية، تحريم اللعبة باعتبار أنها إضاعة للوقت.