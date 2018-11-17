"البوبجي" أو "ساحات معارك اللاعبين المجهولين" هي أكثر لعبة مبيعا على مستوى العالم.

قررت لجنة الفتوى في السليمانية، تحريم اللعبة باعتبار أنها إضاعة للوقت.