القفزة التي أدخلت آنا جاسر التاريخ

دخلت النمساوية انا غاسر التاريخ بعد أن أصبحت أول متزلجة على مستوى العالم بالقيام بالشقلبة ثلاث مرات في الهواء

كان هذا في بطولة البينسيا للقفز الجوي الاستعراضي فوق الثلوج