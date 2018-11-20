لماذا انسحبت "إير بي أن بي" من الضفة الغربية؟

قالت شركة "أير بي إن بي" إنها سوف تحذف من قوائمها المنازل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وبررت الشركة الأمريكية قرارها بأن هذه المستوطنات في "قلب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

ورحب الفلسطينيون بالخطوة، بينما وصفتها إسرائيل بأنها "مشينة" وهددت باتخاذ إجراءات قانونية.

والمستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تجادل إسرائيل بشأنه.

وتعرضت "أير بي إن بي" في السابق لانتقادات من مسؤولين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لإدراجها إعلانات عن منازل للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.