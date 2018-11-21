الجبير لبي بي سي: لا تسامح بشأن الدعوة إلى عزل ولي العهد السعودي

دافع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بقوة عن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بمزاعم تقول إنه كان وراء مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال الجبير، في مقابلة في العاصمة الرياض أجرتها ليز دوسيت كبيرة مراسلي بي بي سي، إن قيادة المملكة تمثل كل مواطن سعودي، والدعوة إلى عزل ولي العهد "خط أحمر" ولا تسامح بشأنها.

وتعهد الجبير بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وحث تركيا على وقف تسريبات بشأن تفاصيل التحقيقات الجارية والكشف عما لديها من أدلة.

وقال إن التشكيك أو انتقاد قيادة المملكة "خط أحمر"، مؤكدا على أن ولي العهد السعودي غير متورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي.