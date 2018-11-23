ماهي قصة الوجبة الأكثر شعبية في بريطانيا؟

السمك و البطاطس، هو الطبق المفضل لدى البريطانيين و يحضر بقلي السمك والبطاطس. لكن كيف أصبح الأكلة الأكثر شعبية في بريطانيا ؟ أحمد فاخوري يتحدث عن تاريخ "الفيش اند شيبس"