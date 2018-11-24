شراء الشهرة على تويتر وفيسبوك "بألفي دولار"

الشهرة على مواقع التواصل يمكن أن تكون زائفة، وذلك بسبب القدرة على شراء متابعين وهميين.

في هذا المجال هناك قطاع اقتصادي قائم بحد ذاته، تختلف فيه أسعار الخدمات حسب نوعية الحسابات ومدى الشبه بينها وبين الحسابات الحقيقية.

شراء المتابعين يتم عبر وسطاء لهم صلة "بمزارع النقر" في بلدان عدة حيث يتحكم عملاء بحسابات وهمية مقابل مبالغ زهيدة وباستخدام برامج متخصصة.

يشكف جورجيو ضاهر ، صانع المشاهير كما يحلو لأصدقائه ان يسمونه، في هذا التقرير كيف تحصل عملية شراء الشهرة مشيرا إلى ان عددا كبيرا من المشاهير يلجأون إلى هذه الطرق لتعزيز حضورهم الإلكتروني.

إعداد: جوليان الحاج