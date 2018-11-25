عالم الكتب: " جسور الحب" رواية عربية عن الحريق اللندني

في الحلقة الجديدة من " عالم الكتب" لقاء مع الكاتبة اللبنانية المقيمة في لندن مريم مشتاوي عن روايتها " جسور الحب، غرينفيل تاور" التي تتناول رحلة لاجئة جزائرية من قسنطينة إلى لندن، لتصبح شاهدة على حريق برج غرينفيل تاور السكني الذي قُتل فيه عدد من اللاجئين العرب و عائلاتهم.

كما نلتقي الباحثة الليبية مروى مستور، للحديث عن كتابها " تقويم المجتمع البشري" ودعوتها لعودة النظام الأمومي للمجتمع تحت قيادة المرأة.

عالم الكتب من إعداد وتقديم عمر عبد الرازق، يأتيكم عبر راديو بي بي سي عربي في الأوقات التالية:السبت الساعة الثامنة وست دقائق مساء بتوقيت غرينتش.

ويعاد يومي الاثنين والخميس عند التاسعة صباحا، ويوم الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهرا