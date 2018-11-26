قطط وكلاب للتصدير من مصر

أطلق عدد من نشطاء حقوق الحيوان في مصر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على ما وصفوه بقرار الحكومة السماح لشركات خاصة بتصدير آلاف القطط والكلاب إلى الخارج. ويتخوف النشطاء من أن هذه الحيوانات ستصدر لدول قد تتعرض فيها للتعذيب أو الذبح بغرض الأكل. وانتشرت وسوم غاضبة على فيسبوك وتويتر تطالب بالتراجع عن عمليات التصدير. من جانبها قالت وزارة الزراعة إنها لا تصدر ولا تستورد هذه الحيوانات، لكن دورها يتمثل في الموافقة على إجراءات الشحن أو الجلب فقط.