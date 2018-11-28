بيع درجات برج إيفل بـ 190 ألف دولار
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بيع درج برج إيفل بـ 190 ألف دولار

  • 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

بيع في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس درج قديم لبرج إيفل الشهير.

بلغت قيمة الدرج، وعدده 25 درجة، أكثر من 190 ألف دولار.

اشترى الدرج رجل من الشرق الأوسط رفض الإفصاح عن اسمه.

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