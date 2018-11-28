بيع درج برج إيفل بـ 190 ألف دولار

بيع في مزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس درج قديم لبرج إيفل الشهير.

بلغت قيمة الدرج، وعدده 25 درجة، أكثر من 190 ألف دولار.

اشترى الدرج رجل من الشرق الأوسط رفض الإفصاح عن اسمه.