والد الصبي السوري: اعتقدت أننا في دولة الأمن والأمان

يمثل صبي في الـ16 من عمره أمام المحكمة في بريطانيا، لاتهامه بالاعتداء على صبي سوري لاجئ بعد نشر مقطع فيديو يظهر الاعتداء، تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو الصبي السوري، البالغ 15 عاما، وهو يجرجر على الأرض في مدرسة في مدينة هادرزفيلد، في مقاطعة يوركشاير قبل أن يلقي مهاجمه المياه على وجهه.

وقد صور مقطع الفيديو خلال استراحة الغداء في مدرسة ألموندبيري كوميونيتي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما ذكرته شرطة يوركشاير.

وقالت الشرطة إن الصبي المهاجم، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، سوف يمثل أمام محكمة للأحداث، في وقت لاحق.