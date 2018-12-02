أوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في موقف حرج خلال استقبال الأخير لقادة قمة العشرين بسبب سوء تفاهم بين الرئيسين خلال التقاط صورة تجمعهما.
ترامب يحرج رئيس الأرجنتين
- 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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