ترامب يحرج رئيس الأرجنتين

أوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في موقف حرج خلال استقبال الأخير لقادة قمة العشرين بسبب سوء تفاهم بين الرئيسين خلال التقاط صورة تجمعهما.