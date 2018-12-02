ترامب يحرج رئيس الأرجنتين
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ترامب يحرج رئيس الأرجنتين

  • 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018

أوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في موقف حرج خلال استقبال الأخير لقادة قمة العشرين بسبب سوء تفاهم بين الرئيسين خلال التقاط صورة تجمعهما.

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