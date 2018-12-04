إسرائيل "تكشف وتدمر" أنفاقا لحزب الله اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ عملية "لكشف وتدمر" أنفاق حفرتها جماعة حزب الله اللبنانية لشن هجمات عبر الحدود من لبنان إلى إسرائيل.

وقال جوناثان كونريكس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نحن على علم بعدد من الأنفاق العابرة إلى إسرائيل من لبنان" مضيفا أنه "سيبدأ عمليته داخل إسرائيل وليس عبر الحدود".

وقال "نعتبر أنشطة حزب الله انتهاكا صارخا وفاضحا للسلطة الإسرائيلية".

وكانت إسرائيل حذرت من مواجهة جديدة مع حزب الله تستخدم فيها قوة عسكرية هائلة.

وفي المقابل قال حزب الله إنه سيستخدم ترسانة كبيرة من الصواريخ يضرب بها إسرائيل إذا ما نشبت الحرب.