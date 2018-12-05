"إذا وقف بن سلمان أمام هيئة محلفين سيدان خلال 30 دقيقة"

تحدث اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري بأنهما متأكدان بشكل يقيني بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاءت تصريحاتهما بعيد خروجها من جلسة للاستماع إلى جينا هاسبل رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية.

وقال السناتور بوب كوركر إنه لا يساوره أدنى شك في أن الأمير أمر بقتل خاشقجي.

ووصف السناتور ليندسي جراهام الأمير محمد بأنه مجنون وخطير و "كرة تحطيم".

وجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم وجود صلة مؤكدة بين القتلة والأمير محمد بن سلمان، وشدد على أهمية تحالف أمريكا مع السعوديين.