قال الأكاديمي البريطاني الذي اعتقل بتهمة التجسس في الإمارات العربية المتحدة إنه تعرض لـ"تعذيب نفسي"، وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا.

وأشار ماثيو هيدجز، 31 عاما، إلى أن السلطات الإماراتية خدرته وأجبرته على الوقوف "طوال اليوم" مكبلا في الأصفاد.

وقال هيدجز إنه تعرض لنوبات من الذعر وراودته أفكار انتحارية.

وقال لبي بي سي إنه طُلب منه أن يكون عميلا مزدوجا في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعترف بأنه قائد لطائرة "إف 16" حتى يتوقف "التعذيب".

وقالت الحكومة الإماراتية إن الأكاديمي البريطاني بجامعة دارام كان "جاسوسا بنسبة 100 في المئة"، لكنها عفت عنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.