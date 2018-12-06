شهدت مدينة تشابهار في جنوب شرقي إيران هجوما انتحاريا تبعه محاولة مسلحين دخول مركز للشرطة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الهجوم أسفر عن عدد من القتلى والجرحى وأن قوات الأمن قضت على المجموعة المهاجمة.

وتبنت جماعة "أنصار الفرقان" الهجوم، وهي جماعة هدفها تغيير السلطة في طهران وإنشاء خلافة إسلامية.

وتتهم طهران الجماعة بتلقي دعم من دول إقليمية، لم تسمها.

وتقع تشابهار في محافظة سيستان و بالوشستان جنوبي شرق ايران وهي قريبة نسبيا من الحدود الباكستانية الإيرانية.

وتنشط في المنطقة جماعات سلفية متشددة أبرزها "جيش العدل" التي كانت قد اختطفت ١٢ جنديا ايرانيا أواسط تشرين الأول/أوكتوبر الماضي قبل أن تطلق سراح خمسة منهم الشهر الماضي.