ستراسبورغ:"رأيت شخصا مصابا برصاصتين في رأسه"

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

واوضحت الشرطة أن مرتكب الحادث لايزال طليقا.

وقالت السلطات الفرنسية إن المشتبه به معروف لدى الأجهزة الأمنية وهو شاب يبلغ من العمر 29 عاما وولد في ستراسبورغ.