هجوم ستراسبورغ:"رأيت شخصا ملقى على الجسر المجاور وكان مصابا برصاصتين في رأسه"
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ستراسبورغ:"رأيت شخصا مصابا برصاصتين في رأسه"

  • 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرين في إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.

واوضحت الشرطة أن مرتكب الحادث لايزال طليقا.

وقالت السلطات الفرنسية إن المشتبه به معروف لدى الأجهزة الأمنية وهو شاب يبلغ من العمر 29 عاما وولد في ستراسبورغ.

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