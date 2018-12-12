ماذا ينتظر تيريزا ماي؟

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم تصويتا لنواب حزب المحافظين على سحب الثقة في قيادتها.

وقالت ماي إنها قبلت التحدي وستشارك في التنافس بكل ما لديها.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.

ويأتي التحدي لمنصب ماي في أعقاب بلوغ النصاب القانوني، وهو 48 خطابا بطلب إجراء التصويت من أعضاء البرلمان.

وكانت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة من التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، قد تعرضت للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد.