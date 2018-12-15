هل تريد الحصول على الأموال من نساء قبيلة الفولا؟

الشارو تقليد ثقافي في نيجيريا ، حيث يتنافس شباب من قبيلة الفولا للعثور على زوجة.

يتم جلد المشاركين بالعصي الخشبية والقصب لاختبار مدى قدرتهم على التحمل. في السنوات الأخيرة، بدأ هذا التقليد بالتراجع، خاصة بعد أن وصفه بعض رجال القبيلة بأنه تقليد خطير.