هل تريد الحصول على الأموال من نساء قبيلة الفولا؟
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هل تريد الحصول على الأموال من نساء قبيلة الفولا؟

  • 15 ديسمبر/ كانون الأول 2018

الشارو تقليد ثقافي في نيجيريا ، حيث يتنافس شباب من قبيلة الفولا للعثور على زوجة.

يتم جلد المشاركين بالعصي الخشبية والقصب لاختبار مدى قدرتهم على التحمل. في السنوات الأخيرة، بدأ هذا التقليد بالتراجع، خاصة بعد أن وصفه بعض رجال القبيلة بأنه تقليد خطير.

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