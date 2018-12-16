"كاهن التطهير" " من أروع الاكتشافات الأثرية في الفترة الأخيرة“.

أعلنت وزارة الآثار في مصر اكتشاف مقبرة كاهن التطهير من عصر الأسرة الخامسة الفرعونية، في منطقة سقارة الأثرية جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية التي اكتشفت المقبرة، الوصول إلى مقبرة "واح تى" كاهن التطهير في عهد الملك "نفر اير كا رع" من الأسرة الخامسة، في يوليو/تموز الماضي.

وقال وزير الآثار خالد العناني، في مؤتمر صحفي من منطقة الاكتشاف، "إن المقبرة في حالة جيدة وجدرانها زينت بنقوش ملونة غاية في الجمال تصور صاحب المقبرة وأمه وعائلته، بالإضافة إلى وجود العديد من النيشات (خزائن عرض) التي تحوى تماثيل كبيرة لصاحب المقبرة وعائلته".