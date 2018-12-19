كيف بنت "هدى بيوتي" ثروتها

كم مرة فكرت في الاستقالة من عملك لتبدأ شيئا آخر تحبه؟ اتخذت هدى قطان هذا القرار قبل عشر سنوات، واليوم تدير امبراطورية "هدى بيوتي" لمستحضرات التجميل والتي تقدر قيمتها، وفقا لمجلة فوربس، بأكثر من مليار دولار أمريكي.

غادرت الأمريكية هدى مدينة دبي، بعد أن أمضت نحو عامين فيها، وتركت عملها في قطاع المال لتذهب إلى مدينة لوس أنجليس وتتخصص في مجال استخدام مساحيق التجميل وتبدأ مدونتها الخاصة بأسرار الجمال.

وعندما بدأت بصنع رموش صناعية خاصة بها، لأنها لم تستطع العثور على أي منتج من هذا النوع مناسب لزبائنها، أدركت حينها وجود نقص كبير في السوق.

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